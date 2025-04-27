Пропавшие на Камчатке снегоходчики вышли на связь

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Двое снегоходчиков, пропавших в Быстринском округе на Камчатке 22 апреля, найдены живыми. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Мужчины самостоятельно вышли на связь, в помощи не нуждаются, находятся на территории охотугодий. Обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, 22 апреля мужчины отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная и перестали выходить на связь.

26 апреля на поиск мужчин вылетал вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями, полицейским и заявителем на борту. С воздуха было обследовано около 700 кв. км по маршруту месторождение Шануч - река Саичик, до береговой линии Охотского моря, по прибрежной полосе до реки Ича - месторождение Шануч.