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Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 39 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили 39 пунктов управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Также, по его данным, уничтожены четыре станции спутниковой связи Starlink ВСУ и десять минометных расчетов.

Ранее 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Валерий Герасимов ВСУ Генштаб Владимир Путин
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