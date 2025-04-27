Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 39 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили 39 пунктов управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Также, по его данным, уничтожены четыре станции спутниковой связи Starlink ВСУ и десять минометных расчетов.

Ранее 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.