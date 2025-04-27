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Пять украинских БПЛА сбили за ночь над Брянской областью

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили пять дронов в Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области", - сообщили в министерстве.

Вечером 26 апреля российские военные нейтрализовали три беспилотника ВСУ над Брянской областью. Дроны были уничтожены около 22:30 по Москве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Брянская область
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