Поиск

Путин заявил о высоком уровне отношений России и ЮАР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и ЮАР находятся на высоком уровне, выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-южноафриканского стратегического партнёрства.

"Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердила наша совместная работа в ходе прошлогоднего саммита БРИКС в Казани. Россия и ЮАР активно сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в поздравительном послании президента РФ главе южноафриканского государства Сирилу Рамафосе по случаю отмечаемого 27 апреля в ЮАР Дня Свободы.

"Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать российско-южноафриканское стратегическое партнёрство. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности", - отмечается в послании, размещенном в воскресенье на сайте Кремля.

Путин пожелал южноафриканскому лидеру доброго здоровья и успехов, гражданам ЮАР - счастья и процветания.

День Свободы был учрежден в Южно-Африканской Республике в честь первых демократических выборов в стране в 1994 году. Победу на них одержал Нельсон Мандела.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 26 апреля

Задержан подозреваемый по делу об убийстве генерала Москалика

Задержан подозреваемый по делу об убийстве генерала Москалика

Путин сказал Уиткоффу о готовности к переговорам с Киевом без условий

Военная операция на Украине

Минобороны заявило, что остатки ВСУ выдавлены из Курской области за пределы границы РФ

Начальник Генштаба РФ сообщил об освобождении Курской области от ВСУ. Обобщение

Начальник Генштаба РФ сообщил об освобождении Курской области от ВСУ. Обобщение
Военная операция на Украине

Герасимов заявил о создании зоны безопасности в Сумской области

Военная операция на Украине

Путин заявил, что освобождение Курской области создает условия для действий на других участках фронта

Военная операция на Украине

Завершена операция по освобождению Курской области от ВСУ

Завершена операция по освобождению Курской области от ВСУ

Одиннадцать рейсов отправлены на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Баканов проведет в Бразилии переговоры с главами космических агентств стран БРИКС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6272 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне109 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });