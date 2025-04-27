Путин заявил о высоком уровне отношений России и ЮАР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и ЮАР находятся на высоком уровне, выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-южноафриканского стратегического партнёрства.

"Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердила наша совместная работа в ходе прошлогоднего саммита БРИКС в Казани. Россия и ЮАР активно сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в поздравительном послании президента РФ главе южноафриканского государства Сирилу Рамафосе по случаю отмечаемого 27 апреля в ЮАР Дня Свободы.

"Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать российско-южноафриканское стратегическое партнёрство. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности", - отмечается в послании, размещенном в воскресенье на сайте Кремля.

Путин пожелал южноафриканскому лидеру доброго здоровья и успехов, гражданам ЮАР - счастья и процветания.

День Свободы был учрежден в Южно-Африканской Республике в честь первых демократических выборов в стране в 1994 году. Победу на них одержал Нельсон Мандела.