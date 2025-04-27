Военные РФ заявили об улучшении положения на нескольких направлениях в зоне СВО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Группировки "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, группировка войск "Центр" в течение суток улучшила тактическое положение, "Южная" группировка - заняла более выгодные рубежи и позиции.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - отметили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Сеньково, Пролетарское, Высшее Соленое, Новый Мир, Купянск, Купянск-Узловой Харьковской области и Кировск в ДНР.

"Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов", - информирует министерство обороны.

По его данным, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Богдановка, Удачное, Ульяновка, Новоэкономическое и Котляровка в ДНР. Армия Украины за сутки потеряла там свыше 425 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Как сообщили в Минобороны, "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Константиновка, Катериновка, Алексеево-Дружковка, Белая Гора, Малиновка, Дылеевка, Плещеевка, Яблоновка и Ильиновка в ДНР. Потери украинских сил за сутки составили до 250 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Согласно сообщению военного ведомства, группировка "Восток" за сутки нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Комар и Вольное Поле в ДНР.

"Потери противника составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сказали в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - отметили в Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 124 украинских беспилотника, две переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, говорится в сообщении.