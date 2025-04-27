Поиск

Военные РФ заявили об улучшении положения на нескольких направлениях в зоне СВО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Группировки "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, группировка войск "Центр" в течение суток улучшила тактическое положение, "Южная" группировка - заняла более выгодные рубежи и позиции.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - отметили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Сеньково, Пролетарское, Высшее Соленое, Новый Мир, Купянск, Купянск-Узловой Харьковской области и Кировск в ДНР.

"Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов", - информирует министерство обороны.

По его данным, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Богдановка, Удачное, Ульяновка, Новоэкономическое и Котляровка в ДНР. Армия Украины за сутки потеряла там свыше 425 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Как сообщили в Минобороны, "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Константиновка, Катериновка, Алексеево-Дружковка, Белая Гора, Малиновка, Дылеевка, Плещеевка, Яблоновка и Ильиновка в ДНР. Потери украинских сил за сутки составили до 250 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Согласно сообщению военного ведомства, группировка "Восток" за сутки нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Комар и Вольное Поле в ДНР.

"Потери противника составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сказали в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - отметили в Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 124 украинских беспилотника, две переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, говорится в сообщении.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков отметил, что в позиции США по Украине есть элементы, совпадающие с позицией РФ

Что произошло за день: суббота, 26 апреля

Задержан подозреваемый по делу об убийстве генерала Москалика

Задержан подозреваемый по делу об убийстве генерала Москалика

Путин сказал Уиткоффу о готовности к переговорам с Киевом без условий

Военная операция на Украине

Минобороны заявило, что остатки ВСУ выдавлены из Курской области за пределы границы РФ

Начальник Генштаба РФ сообщил об освобождении Курской области от ВСУ. Обобщение

Начальник Генштаба РФ сообщил об освобождении Курской области от ВСУ. Обобщение
Военная операция на Украине

Герасимов заявил о создании зоны безопасности в Сумской области

Военная операция на Украине

Путин заявил, что освобождение Курской области создает условия для действий на других участках фронта

Военная операция на Украине

Завершена операция по освобождению Курской области от ВСУ

Завершена операция по освобождению Курской области от ВСУ

Одиннадцать рейсов отправлены на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне109 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6274 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });