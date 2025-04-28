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Международный музыкальный конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет в Москве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с 28 апреля по 1 мая пройдет 7-й Международный музыкальный конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту", в год 80-летия Победы в рамках фестиваля прозвучат песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 стран, сообщила пресс-служба фестиваля.

Как отметили в пресс-службе, стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны и наиболее ярких телевизионных проектов, посвящённых Великой Победе. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва.

Фестиваль "Дорога на Ялту" проводится на конкурсной основе. В 2025 году оргкомитет получил 160 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило участников из 15 стран, которые приглашены в Москву для участия в финальных концертах. В финал 2025 года вышли представители Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции.

Сольные выступления вокалистов, на которых они исполнят советские песни о войне на своих родных языках, пройдут в первый конкурсный день - 28 апреля - во "Дворце на Яузе". А 1 мая в финале - на гала-концерте в Большом зале ГКД - зарубежные исполнители выступят в дуэтах с российскими исполнителями.

Лауреатов "Дороги на Ялту" 2025 года определит жюри, председателем которого стал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Большой зал Дворец на Яузе Лев Лещенко Бразилия США Франция Кипр
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