Мишустин призвал обеспечить электричеством всех людей в любой точке Земли

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин считает доступность электричества одной из главных глобальных проблем, которая требует решения.

"Если мы действительно хотим построить справедливый, устойчивый и развитый мир (...), должны решать эту задачу - обеспечить людей доступной, чистой, стабильной энергией в каждой точке планеты, чтобы в 21 веке электричество было не привилегией, а базовым правом", - сказал он, отвечая на вопросы студентов в рамках просветительского марафона общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы.

Он подчеркнул, что электричество - не просто технология, это - основа всего прогресса и инноваций, которые на сегодняшний день есть в мире и используются в развитии промышленности, медицины, транспорта, банковской системы, для развития искусственного интеллекта, образования, а также в освоении космоса.

Мишустин напомнил, что интернет и искусственный интеллект стали "достоянием лишь развитых стран, тех, у кого есть такая базовая вещь, как электричество".

"Для решения проблемы доступности электричества глобальная инфраструктура будущего должна, конечно, включать в себя накопители энергии для балансировки пиков нагрузки, для линии постоянного тока, который проходит через материки. "Умные" сети должны вообще базироваться на атомных и возобновляемых источниках, что даёт дополнительные преимущества", - отметил премьер.

По его словам, такая генерация позволит снизить затраты граждан и бизнеса.

"Но в России мы этим очень плотно занимаемся, мы этим технологиям уделяем огромное внимание. Недавно в Мордовии запустили первый в нашей стране завод по созданию гибких солнечных модулей", - напомнил Мишустин и добавил, что подобные производства будут развивать.