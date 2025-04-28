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Мишустин посетил экспозицию Музея Победы "Подвиг народа"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил экспозицию Музея Победы "Подвиг народа". Главу правительства сопровождали его заместитель Татьяна Голикова, а также директор музея Александр Школьник.

"Этот музей дает возможность, в первую очередь, младшему поколению познакомиться с той богатой историей, которая была. Что удивительно, все инсталляции здесь содержат вещи, материалы тех лет", - отметил премьер после посещения выставки, поблагодарив директора музея, а также всех, кто работал над этой экспозицией.

"В преддверии 80-летия Великой Победы хочу поздравить с наступающим великим для нас праздником. Особенно наших ветеранов, бабушек, дедушек, прадедушек, которые жили (в это время) и помнят тех, кто ушел. И пожелать молодому поколению помнить о вечном подвиге советского народа", - сказал Мишустин.

Площадь экспозиции составляет 3 тыс. кв. м, она включает 17 тематических разделов, созданных в виде пространств с реконструированными декорациями времен Великой Отечественной войны и общим звуковым сопровождением для погружения посетителя в историческую эпоху.

Премьер оставил запись в книге почетных гостей Музея Победы, где выразил благодарность работникам музея и поздравил их с наступающим праздником 80-летия Победы.

Об экспозиции

Среди разделов выставки - трехмерная панорама Брестской крепости 1941 года, реконструкция сожженной деревни, захваченной немецкими военными, а также декорация заводского цеха, показывающая вклад отраслей народного хозяйства в Победу.

Экспозиция "Эвакуация" демонстрирует процесс погрузки и отправления эшелонов.

"С территории, которая фашистами была занята, где проживало около 40% населения, весь промышленный потенциал был, все перенеслось в Сибирь, за Урал. Две с половиной тысячи предприятий переехали в буквальном смысле слова", - отметил глава правительства, остановившись около экспозиции.

Ему также продемонстрировали интерактивную карту, где можно выбрать любой город и посмотреть, какие предприятия трансформировали свою продукцию сюда.

Кроме того, представлена реконструкция приемной кабинета Иосифа Сталина, где проходило заседание Государственного комитета обороны (ГКО) и принимались судьбоносные для страны решения.

Далее можно ознакомиться с экспозициями, посвященными работе медиков во время войны, произведениям искусства времен войны, а также работе библиотек и радиостудии, где зачитывал сводки Совинформбюро диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан.

Центральный объект выставки - реконструкция шахты, в которую были сброшены члены молодежной подпольной антифашисткой организации "Молодая гвардия", где представлены надписи заключенных гестаповских застенков.

Экспозиция "Освобождение Европы" отражает освободительную миссию Красной армии. Здесь можно посмотреть ролик про освобождение концентрационных лагерей, а также на реконструкцию собирательного образа освобожденных городов Европы.

Заключительная экспозиция - "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Здесь в трех зонах реконструированы пространства комнаты художника в Берлине, площадь перед Рейхстагом, где поднялись в атаку бойцы, несущие Знамя Победы, и ступени Рейхстага с колоннами и историческими надписями, оставленными бойцами Красной армии.

Михаил Мишустин
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