Масштабная экспозиция архивных документов и артефактов, связанных с важнейшими событиями Великой Отечественной войны, открылась в Москве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Государственном историческом музее во вторник открылась историко-документальная выставка "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" и станет одним из ключевых мероприятий юбилейного года, отмечается в совместном пресс-релизе Росархива, министерства культуры РФ и Российского исторического общества.

"Хронологические рамки выставки - от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года - до проведения Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года, ставшего символом завершения Великой Отечественной войны", - сообщили в министерстве.

Посетители выставки будут иметь уникальную возможность увидеть исторические раритеты - более 1000 архивных документов и артефактов из ведущих архивов России и Белоруссии.

Среди главных документов экспозиции - текст знаменитой речи В.М. Молотова, написанного карандашом, с которой он выступил по радио в первый день войны. Эта речь была завершена пророческими словами - "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет на нами!".

На выставке также будут представлены дневник и личные вещи Зои Космодемьянской, документы Александра Матросова, наградной лист летчика Алексея Маресьева, шинель снайпера Людмилы Павличенко, документы об участниках подпольной организации "Молодая Гвардия".

"Кульминация выставки - Знамя Победы - Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в Берлине, подлинный текст речи маршала Г.К. Жукова, которую он произнес 24 июня 1945 года на Параде Победы, сохранивший следы дождя, обрушившегося на Москву в тот знаменательный день", - отмечается в пресс-релизе.

Масштабная экспозиция подготовлена по поручению президента России Владимира Путина Росархивом совместно с Минкультуры, Минобороны, ФСБ, МИД, Российским историческим обществом.

Экспозиция будет открыта для посещений с 30 апреля по 25 августа 2025 года.