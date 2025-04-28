Россия в I квартале экспортировала в Японию рекордные 4,5 тыс. т сурими

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала в Японию 4,5 тыс. тонн сурими, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных японской статистики.

Этот показатель стал рекордным.

Стоимость экспорта также выросла в три раза, до $10 млн.

Такой рост экспортных показателей аналитики союза объясняют прежде всего ростом производства сурими в первом квартале на 20%, до 43 тыс. тонн, а также "благоприятной конъюнктурой для расширения позиций России на мировом рынке". Речь идет о высоком уровне цен - в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ослаблением позиций основных конкурентов. Так, в первом квартале США продали Японии 11 тыс. тонн сурими, что на 18% меньше, чем год назад.

Поставки морских ежей из РФ в Японию в январе-марте выросли на 6%, до 2,6 тыс. тонн, и на 20% в стоимостном выражении, до $29 млн. Средняя цена морских ежей поднялась на 14%, до $11 за 1 кг.

Экспорт конечностей крабов в Японию в первом квартале составил 3 тыс. тонн на $70 млн. Это на 35% меньше в натуральном выражении и на 11% - в стоимостном.

"С учетом роста всего российского крабового экспорта в первом квартале на 23% (до 17 тыс. тонн) и на 26% (в стоимостном, до $440 млн) можно говорить о перераспределении поставок на другие рынки, прежде всего Китай и Республику Корея", - говорится в сообщении.

Рыбный союз также сообщил, что в целом российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию в первом квартале года вырос к аналогичному периоду 2024 года на 7% в весе, до 22 тыс. тонн, но снизился на 4% в стоимости, до $181 млн.