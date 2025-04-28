Поиск

Россия в I квартале экспортировала в Японию рекордные 4,5 тыс. т сурими

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала в Японию 4,5 тыс. тонн сурими, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных японской статистики.

Этот показатель стал рекордным.

Стоимость экспорта также выросла в три раза, до $10 млн.

Такой рост экспортных показателей аналитики союза объясняют прежде всего ростом производства сурими в первом квартале на 20%, до 43 тыс. тонн, а также "благоприятной конъюнктурой для расширения позиций России на мировом рынке". Речь идет о высоком уровне цен - в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ослаблением позиций основных конкурентов. Так, в первом квартале США продали Японии 11 тыс. тонн сурими, что на 18% меньше, чем год назад.

В РоссииРФ в 2024 г. нарастила экспорт сурими в Японию на 45%Читать подробнее

Поставки морских ежей из РФ в Японию в январе-марте выросли на 6%, до 2,6 тыс. тонн, и на 20% в стоимостном выражении, до $29 млн. Средняя цена морских ежей поднялась на 14%, до $11 за 1 кг.

Экспорт конечностей крабов в Японию в первом квартале составил 3 тыс. тонн на $70 млн. Это на 35% меньше в натуральном выражении и на 11% - в стоимостном.

"С учетом роста всего российского крабового экспорта в первом квартале на 23% (до 17 тыс. тонн) и на 26% (в стоимостном, до $440 млн) можно говорить о перераспределении поставок на другие рынки, прежде всего Китай и Республику Корея", - говорится в сообщении.

Рыбный союз также сообщил, что в целом российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию в первом квартале года вырос к аналогичному периоду 2024 года на 7% в весе, до 22 тыс. тонн, но снизился на 4% в стоимости, до $181 млн.

РФ Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АСВ завершило расчеты с кредиторами Киви банка

АСВ завершило расчеты с кредиторами Киви банка

Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ

Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ

С сентября Минпросвещения нормирует нагрузку на школьных учителей

С сентября Минпросвещения нормирует нагрузку на школьных учителей
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

В некоторых регионах РФ теряется до 40% целевых мест в медвузах

Минобрнауки планирует изменить механизм льготного образовательного кредита

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });