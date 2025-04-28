Сотрудник МЧС и четверо жителей Алешек ранены в Херсонской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пять человек получили ранения в Херсонской области в результате обстрела и атак дронов, сообщается в понедельник вечером в телеграм-канале военных следственных органов СК РФ.

"Массированному артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы населенного пункта Алешки, где также совершены неоднократные атаки ударными БПЛА, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя", - говорится в сообщении.

Также пострадал сотрудник МЧС РФ, который получил ранения после сброса боеприпаса с БПЛА на легковой автомобиль, добавили в ведомстве.