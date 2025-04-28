Приостановлено автодвижение на федеральной трассе М-5 "Урал" в Башкирии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Метель и сильный снегопад стали причиной приостановки движения автотранспорта на участке федеральной дороги М-5 "Урал" в Башкирии, сообщает региональный Минтранс в понедельник.

"С 22:10 (по местному времени - ИФ) 28 апреля 2025 года вводится перерыв движения для всех типов транспортных средств на участке трассы М-5 "Урал" от поселка Витебский Иглинского района до границы с Челябинской областью. Причины - неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Башкирии временно закрыты для проезда участки на трёх региональных автотрассах Уфа-Инзер-Белорецк, Бирск-Тастуба-Сатка и Уфа-Бирск-Янаул.



