Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Впереди у российских моряков протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС Камбоджи, посещение местных достопримечательностей и спортивные мероприятия с камбоджийскими моряками", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В нем отмечается, что накануне экипажи кораблей ТОФ провели в Сиамском заливе совместное учение с ВМС Таиланда после выхода из порта Саттахип.

"В назначенном районе экипажи провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию. После отработки задач совместного учения экипажи кораблей двух дружественных стран провели церемонию прощания", - информирует пресс-служба.

От ВМС Таиланда к учению привлекался фрегат "Наресуан", а также один из вертолётов морской авиации.