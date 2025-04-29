Белоярская АЭС получила лицензию на размещение ядерной установки с реактором БН-1200М

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ростехнадзор выдал Белоярской АЭС (Свердловская область) лицензию на размещение ядерной установки блока с реактором IV поколения БН-1200М, сообщается в телеграм-канале станции.

Подготовка к строительству нового блока начнется уже в этом году.

"Размещение головного образца серийного энергоблока с быстрым реактором БН-1200М на Белоярской АЭС позволит сделать еще один важный шаг на пути к двухкомпонентной атомной энергетике и в полной мере воплотить экологические и экономические преимущества замкнутого ядерно-топливного цикла", - приводятся в сообщении слова директора БАЭС Ивана Сидорова.

Он также назвал размещение энергоблока БН-1200М именно на Белоярской АЭС логичным решением, так как персонал станции "накопил огромный опыт эксплуатации уникальных быстрых натриевых реакторов БН-600 и БН-800".

В начале апреля гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачёв сообщал, что заливка первого бетона пятого энергоблока Белоярской АЭС планируется в течение полутора - двух лет. "Исходим из задачи, поставленной президентом, чтобы в начале 30-х годов БН-1200 выдал первую электроэнергию в энергосеть Урала", - отмечал он.

Также сообщалось, что БН-1200М станет головным образцом серийного энергоблока с быстрым реактором. Это позволит в полной мере воплотить преимущества замкнутого ядерно-топливного цикла в промышленных масштабах: повторно использовать отработавшее ядерное топливо, нарабатывать новое топливо из оставшихся после обогащения природного урана так называемых "урановых хвостов", минимизировать радиоактивные отходы.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).



