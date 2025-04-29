Путин заявил о необходимости дать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия должна твердо отстаивать правду о своем вкладе в победу во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И потому должны твёрдо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности", - заявил Путин в приветствии организаторам и гостям историко-документальной выставки, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Текст приветствия размещен на сайте Кремля.