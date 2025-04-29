Поиск

Путин заявил о необходимости дать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия должна твердо отстаивать правду о своем вкладе в победу во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И потому должны твёрдо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности", - заявил Путин в приветствии организаторам и гостям историко-документальной выставки, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Текст приветствия размещен на сайте Кремля.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ впервые в мире испытали технологии для сверхзвукового гражданского самолета

В Кремле заявили, что Париж не слышит заявлений Путина о переговорах

Песков заявил, что первично начало переговоров с Киевом, а не вопрос легитимности Зеленского

Песков заявил, что первично начало переговоров с Киевом, а не вопрос легитимности Зеленского

ФАС проводит проверку рынка такси в 85 регионах

Обломки БПЛА упали на территорию музея-заповедника в Орловской области

Российские военные уничтожили с вечера понедельника 91 украинский БПЛА

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 51 беспилотника ВСУ

Аэропорт Перми закрыт до 4:00 из-за снегопада

Аэропорт Перми закрыт до 4:00 из-за снегопада

Что произошло за день: понедельник, 28 апреля

Песков назвал объявленное ко Дню Победы перемирие жестом доброй воли президента

Песков назвал объявленное ко Дню Победы перемирие жестом доброй воли президента
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6279 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });