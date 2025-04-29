Совет судей РФ предложил законодательно закрепить нормы нагрузки судей и выплату за сложность

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет судей РФ разработал законопроект о нормах служебной нагрузки судей и выплате им надбавки за сложность работы.

"Законопроект закрепляет порядок утверждения научно обоснованных норм нагрузки и предусматривает, что они утверждаются Советом судей РФ по представлению Судебного департамента, а затем учитываются при планировании и определении штатной численности судей и работников аппаратов судов", - говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Законопроектом установлена "выплата надбавки за сложность и напряженность судьям и работникам аппаратов судов, работающим с превышением норм служебной нагрузки, из расчёта четыре должностных оклада в год".

Как отметили в Совете судей, на протяжении многих лет в России сохраняется тенденция к увеличению количества дел, которые рассматриваются судами. Так, в 2024 году по первой инстанции было рассмотрено более 40 млн дел по сравнению с 39 млн в 2023 году и 37 млн в 2020 году. Мировые судьи рассматривают в среднем около 500 дел в месяц, судьи районных судов - 60 дел, судьи арбитражных судов - 170 дел.

"Проблема чрезмерной нагрузки неоднократно обсуждалась судейским сообществом. Принятие законопроекта укрепит гарантии доступности правосудия и высокого качества принимаемых судебных решений, а также повысит материальное обеспечение судей и работников аппаратов судов, осуществляющих свою деятельность сверх установленных норм нагрузки", - говорится в сообщении.

Проект федерального закона "О нормах служебной нагрузки судей и работников аппаратов судов РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" направлен в Верховный суд России для возможной реализации в порядке законодательной инициативы.