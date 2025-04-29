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В Кремле заявили, что Париж не слышит заявлений Путина о переговорах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле выразили недоумение в связи с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости усилить давление на Россию в ближайшие восемь-десять дней.

"Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слышать заявления президента Путина, который неоднократно повторял, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответ от киевского режима мы не услышали до сих пор", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как подчеркнул Песков, "именно президент Путин проявил жест доброй воли вчера, объявив, что в дни Победы будет объявлено перемирие".

"Реакции киевского режима мы тоже не услышали", - заметил пресс-секретарь президента РФ.

"Пока, собственно говоря, непонятно, собирается ли киевский режим присоединяться к нему. А на фоне этого говорить о необходимости усиления какого-то давления - это, к сожалению, подтверждает, что в европейских столицах, к сожалению, предпочитают ориентироваться на продолжение линии на войну, а мы все же ориентируемся на продолжение усилий по выводу процесса в русло мирного урегулирования", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Франция Эммануэль Макрон
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