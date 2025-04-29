Лавров назвал предложение России о перемирии началом прямых переговоров

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Предложение России к Украине о перемирии ко Дню Победы - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро глава МИД России Сергей Лавров.

"Наше предложение, которое президент Путин озвучил, - это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которое предлагает Украина - ИФ) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей, - сказал министр. - Помните, когда не так давно был президент Лукашенко в Москве с визитом, на пресс-конференции его спросили об отношении президента России к тогда только-только озвученной идее о 30-дневном перемирии. Путин поддержал эту идею, но сказал, что ее необходимо сформулировать таким образом, чтобы она не провалилась, как и все предыдущие попытки такого рода. Он пояснил, что по всей линии соприкосновения (...) необходимо обеспечить еще и повседневный объективный транспарентный мониторинг того, кто и как себя ведет".

"Мы не видим возможности честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", - подчеркнул Лавров.

Президент Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие с 8 по 11 мая в связи с 80-летием Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предложил установить 30-дневное перемирие.