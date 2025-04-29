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Пыльца с юга вызвала аллергию у жителей центра европейской России

Пыльца с юга вызвала аллергию у жителей центра европейской России
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Раннее обострение аллергии на березу у жителей центра европейской России в этом году связано с теплой погодой и переносом пыльцы из других регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что сейчас цветение завершилось и аллергики смогут отдохнуть.

"Нынешний март, когда были очень высокие температуры, и апрель, способствовали бурной вегетации растений и привели к тому, что береза - сейчас это главный аллерген. Береза цвела и южнее, а воздушные массы (перенесли пыльцу). А биологам очень трудно отделить, какая же эта пыльца - родная наша или все-таки перенесенная. В этом году и то, и другое было. Именно поэтому в апреле такая бурная реакция аллергиков на цветение березы", - сказал Вильфанд журналистам во вторник.

Он отметил, что сейчас цветение березы заканчивается, поэтому аллергикам "пока можно отдохнуть".

Вильфанд уточнил, что пыльца в том числе переносилась в центр европейской России из регионов Центрального Черноземья.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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