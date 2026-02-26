Поиск

В России идет разработка вакцины от аллергии на пыльцу амброзии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В России разрабатывают вакцину против аллергии на пыльцу амброзии; она проходит доклинические исследования, сообщил на "Форуме будущих технологий" директор государственного научного центра "Институт иммунологии" ФМБА, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Муса Хаитов.

Он назвал аллергию на пыльцу амброзии очень большой проблемой для южных регионов.

Помимо этого, планируется, что рекомбинантная вакцина для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии "Аллергарда" станет общедоступной к осени текущего года. В настоящее время проводится третья фаза клинических исследований, сообщил он.

Амброзия - один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространен на юго-западе России, но пыльцу этого растения в конце лета обнаруживают и в воздухе Москвы.

Минздрав ФМБА Институт иммунологии Муса Хаитов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В 2025 году за уклонение от уплаты штрафов въезд в Россию закрыли 42 тысячам иностранцев

Лавров заявил, что РФ не ставит сроков по урегулированию ситуации на Украине

 Лавров заявил, что РФ не ставит сроков по урегулированию ситуации на Украине

Дума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

 Дума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

Дума приняла обращение в связи с данными о подготовке поставок Киеву ядерного оружия

Мединский заявил о передаче Киеву тел 1 тыс. погибших украинских военных

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против офицера Минобороны в Петербурге

В Белгороде почти 10 тыс. абонентов остались без света из-за энергосбоя

Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

 Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

Директор ЧОП стал фигурантом уголовного дела после нападения в школе в Прикамье

Сбербанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 1,7 трлн рублей
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 84 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8513 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });