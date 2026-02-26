В России идет разработка вакцины от аллергии на пыльцу амброзии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В России разрабатывают вакцину против аллергии на пыльцу амброзии; она проходит доклинические исследования, сообщил на "Форуме будущих технологий" директор государственного научного центра "Институт иммунологии" ФМБА, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Муса Хаитов.

Он назвал аллергию на пыльцу амброзии очень большой проблемой для южных регионов.

Помимо этого, планируется, что рекомбинантная вакцина для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии "Аллергарда" станет общедоступной к осени текущего года. В настоящее время проводится третья фаза клинических исследований, сообщил он.

Амброзия - один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространен на юго-западе России, но пыльцу этого растения в конце лета обнаруживают и в воздухе Москвы.