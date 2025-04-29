КС направил на пересмотр дело об отказе в гражданстве РФ уроженцу СССР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России указал на необходимость учитывать политико-правовую обстановку начала 1990-х при разрешении вопроса о наличии российского гражданства у жителей бывшего СССР. Постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом к проверке статьи 4 федерального закона "О гражданстве РФ" и статей 64 и 328 Кодекса административного судопроизводства стала жалоба уроженца Новосибирска Александра Карпунина.

С августа 1991 года Карпунин жил в Германии, куда переехал с родителями в возрасте 16 лет. Он был поставлен на учет в консульстве Гамбурга как гражданин СССР, а в 1994 году получил немецкое гражданство. В Германии же в 2005 и 2012 годах ему выдавали загранпаспорт Российской Федерации, в 2018 году в Новосибирске он получил внутренний российский паспорт. Когда ему исполнилось 45 лет, Карпунин попытался поменять паспорт гражданина России в Барнауле, где на тот момент жил и был зарегистрирован, но орган МВД ему отказал: проверка установила, что у него нет российского гражданства, так как на день вступления в силу российского закона "О гражданстве" (6 февраля 1992 года) Карпунин жил за пределами России. Отсутствие российского гражданства также было обосновано наличием гражданства ФРГ.

Карпунин подал в суд, который признал заключение МВД незаконным. После повторной проверки орган МВД подтвердил свой прежний вывод, с которым вновь не согласились суды первой и апелляционной инстанции. Кассационная инстанция и Верховный суд позицию МВД поддержали. Тогда Карпунин обратился в КС, полагая, что оспариваемые нормы позволяют не принимать во внимание обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, и не содержат конкретных условий для признания устойчивой правовой связи лица с Россией.

Конституционный суд признал оспариваемые нормы закона "О гражданстве" не противоречащими Конституции, но счел, что дело заявителя подлежит пересмотру.

Суд указал, что гражданство является устойчивой правовой связью лица с государством, выраженной в совокупности их взаимных прав и обязанностей.

"Устойчивость гражданства означает, что оно является бессрочным правовым состоянием физического лица, не зависящим от его конкретных отношений с государством, с иными субъектами, не обусловлено его обязательным нахождением (проживанием, пребыванием) на территории своего государства, может прекращаться только в установленных законом случаях и, как правило, в связи с начальным волеизъявлением самого гражданина", - говорится в постановлении.

КС признал, что уполномоченные органы могут проверять наличие или отсутствие гражданства, в том числе по собственной инициативе, но последствия таких проверок не должны игнорировать устойчивость гражданства. Так, проверки в отношении лица, родившегося в РСФСР, являвшегося гражданином СССР, выехавшего за его пределы до 6 февраля 1992 года, поставленного на консульский учет и получившего российский паспорт, должны принимать во внимание политико-правовую обстановку того времени.

"В частности, преобразование заграничных учреждений СССР в соответствующие учреждения РФ в условиях отсутствия надлежащего документооборота и хранения документов в сфере отношений гражданства не всегда позволяет достоверно определить последовательность событий: до или после признания такого лица российским гражданином (...) оно приобрело в результате свободного волеизъявления гражданство иностранного государства. В силу отмеченного вывод по итогам указанной проверки о неприобретении лицом российского гражданства (...) не может основываться лишь на отсутствии соответствующих сведений в государственных базах данных и архивах, а на это лицо не может возлагаться бремя доказывания законности приобретения им российского гражданства", - говорится в постановлении.

В таких обстоятельствах, считает КС, критерием достоверности можно считать длительность срока, когда лицо признавали российским гражданином, оно владело российским паспортом, в том числе после приобретения иностранного гражданства, и при этом не совершало действий против суверенитета и национальной безопасности России. Об устойчивости связи с Россией может дополнительно свидетельствовать постоянное или преимущественное проживание на ее территории.

Даже если нельзя исключить, полагает КС, что иностранное гражданство могло быть получено до постановки на консульский учет или получения российского паспорта, этого тоже недостаточно, чтобы сделать вывод об отсутствии российского гражданства у человека, которого признавали гражданином России в течение как минимум десяти лет со дня постановки на такой учет или получения паспорта РФ, если для этого нет других предусмотренных законом оснований.