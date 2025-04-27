Переговоры Путина и Лукашенко состоятся на следующей неделе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК).

"Путин и Лукашенко на неделе проведут новую встречу", - говорится в программе.

Также в графике президента РФ на следующую неделю - участие в просветительском марафоне Российского общества "Знание", который приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает программа.