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Путин подтвердил приглашение Лукашенко на Парад Победы в Москве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подтвердил приглашение президенту Белоруссии Александру Лукашенко посетить Парад Победы в Москве 9 мая, сообщает агентство "БелТА".

На встрече с Лукашенко в Волгограде Путин поблагодарил его "за приезд на священную сталинградскую землю в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне".

"Рассчитываем видеть вас в Москве в день основных торжеств 9 Мая", - сказал российский лидер.

Волгоград Парад Победы Владимир Путин Белоруссия Александр Лукашенко
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