Лавров заявил о возражении стран БРИКС против односторонних протекционистских мер

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Страны БРИКС выступают против фрагментации мировой экономики, односторонних протекционистских мер и рестрикций, заявил на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы имен никаких не называем в итоговом документе, но он содержит наши общие подходы к тому, что сейчас происходит в мировой экономике. Прежде всего в итоговом документе закреплен общий вывод о негативных последствиях фрагментации мировой экономики, озабоченность ослаблением многосторонности, нарушением правил справедливости и инклюзивности, которые должны лежать в основе торговой системы", - ответил он на вопрос о том, есть ли у стран БРИКС общая позиция относительно "торговой войны, которую развязал (президент США) Дональд Трамп".

Он подчеркнул, что в центре этой системы должна оставаться ВТО, "которую необходимо адаптировать к современным реалиям".

"Одновременно сформулирована озабоченность односторонними протекционистскими мерами, односторонними санкциями, включая вторичные санкции, в нарушение принципов Всемирной торговой организации", - добавил министр.

По словам Лаврова, в итоговом документе даже выделяется недопустимость блокирования решений по реформе ВТО, в том числе блокирование возобновления работы органов по урегулированию споров.

"В целом я считаю, что совпадают позиции наших коллег и членов, и государств-партнеров, она будет лежать в основе подготовки документов к саммиту, который состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро", - добавил глава МИД.

Страны БРИКС также высказались в пользу коллективных действий для достижения целей устойчивого развития, а также реформ международных институтов с тем, чтобы они отражали реальный вес стран "коллективного большинства", сообщил он.