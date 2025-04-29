Главы МИД России и Кубы подписали декларацию о противодействии негативным последствиям односторонних принудительных мер

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Кубы Бруно Родригесом.

"Главы МИД России и Кубы "на полях" СМИД БРИКС подписали совместную Декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер", - сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.