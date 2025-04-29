Лавров 30 апреля посетит Доминиканскую республику

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 апреля посетит Доминиканскую Республику, 80-летие установления дипломатических отношений с которой отмечается в этом году, сообщает МИД РФ.

"Визит приурочен также к открытию Посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Запланированы встречи Лаврова с президентом Доминиканской республики Луисом Абинадером и главой МИД Роберто Альваресом.

"В ходе бесед с доминиканскими партнерами предполагается обсуждение перспектив развития двустороннего сотрудничества, включая активизацию политдиалога, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной областях, укрепление договорно-правовой базы. Стороны также рассмотрят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.