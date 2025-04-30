ФСБ публикует архивные показания окружения Гитлера о его самоубийстве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ публикует архивные материалы с показаниями ближайшего окружения Адольфа Гитлера, из которых следует, что он принял яд, прежде чем в него выстрелили из пистолета.

В спецслужбе напомнили, что 30 апреля 1945 года части Красной армии начали бои в районе правительственного квартала и имперской канцелярии в Берлине, неподалеку от в подземного бункера, в котором скрывался Гитлер со своими приближенными.

В этот же день Гитлер и его жена Ева Браун покончили жизнь самоубийством.

Позднее опергруппами советской контрразведки "Смерш" были задержаны несколько человек из ближайшего окружения Гитлера.

Среди них, отмечают в спецслужбе, были командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг; личный пилот Гитлера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур, начальник Имперской службы безопасности, которая занималась охраной высших государственных и партийных деятелей, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер, личный представитель ВМС при ставке Гитлера вице-адмирал Гане Фосс, начальник Центрального района обороны Берлина бригадефюрер СС Вильгельм Монке; старший камердинер фюрера штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге; личный адъютант Гитлера Отто Гюнше.

"5 мая в саду имперской канцелярии сотрудниками ОКР "Смерш" 79-го СК 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта в воронке от авиабомбы были обнаружены сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины. Трупы находились в 3-х метрах от входа в бомбоубежище и засыпаны слоем земли. 8 мая 1945 года было готово заключение судебно-медицинского исследования трупа мужчины, предположительно принадлежащего Гитлеру", - рассказали в ЦОС.

Согласно заключению экспертов, "наличие в полости рта остатков раздавленной стеклянной ампулы, явный запах горького миндаля и результаты судебно-химического исследования внутренностей с обнаружением цианистых соединений (…) позволяет прийти комиссии к заключению, что в данном случае смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями".

10 мая 1945 года была допрошена помощница личного зубного врача Гитлера, профессора Хуго Блашке в зубоврачебном кабинете рейхсканцелярии - Кете Гойзерман. 11 мая дал показания зубной техник Фриц Эхтман, изготовлявший зубные протезы для Гитлера.

"Оба свидетеля дали подробные описания зубов Гитлера по памяти. Характерные признаки мостиков, коронок и зубных пломб точно совпали с записями в зубной стоматологической карте и рентгеновскими снимками, имевшимися в распоряжении следователей "Смерш". Каждому из них по отдельности предъявили для опознания челюсти, изъятые из мужского черепа. Гойзерман и Эхтман без колебаний признали, что челюсти принадлежат рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру", - говорится в материалах ФСБ.

Большинство задержанных в Берлине нацистких чиновников перевезли в Москву для выяснения подробностей самоубийства Гитлера.

В первой декаде мая в Москву самолетом доставили Вайдлинга, Раттенхубера, Баура, Фосса, Гюнше и других пленных из числа охранников и обслуживающего персонала имперской канцелярии Старший камердинер Линге, по показаниям ранее арестованных из ближайшего окружения Гитлера, был первым из тех, кто зашел в апартаменты после его самоубийства.

На допросе 11 мая 1945 года начальник Имперской службы безопасности Раттенхубер показал: "После того, как мною были проверены посты, я пришел в бетонированное убежище фюрера, штурмбанфюрер Линге сообщил мне, что фюрера уже больше нет в живых и что сегодня он Линге выполнил самый тяжелый приказ в своей жизни".

Как следует из показаний Раттенхубера, Линге сообщил, что ему "Гитлер приказал выйти из комнаты и если в течение 10 минут он ничего не услышит, снова войти в комнату и выполнить его приказ".