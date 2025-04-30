Премьеры РФ и КНДР дадут старт строительству автомобильного моста через реку Туманная

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правительства России Михаил Мишустин в среду в режиме видеоконференции примет участие в церемонии начала строительства автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства РФ.

С северокорейской стороны старт строительству даст председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.

Главы правительств России и Северной Кореи будут общаться в формате видеосвязи впервые за всю историю двусторонних отношений.

Туманная в низовьях является пограничной рекой между РФ и КНДР.

Межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная было подписано в июне 2024 года в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.

Исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае на границе с КНДР ранее было определено ООО "ТоннельЮжСтрой" (Сочи).

Предельный срок выполнения работ по госконтракту - 31 декабря 2026 года.