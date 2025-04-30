Путин заявил о необходимости отстаивать правду о Великой Отечественной войне

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вновь отметил необходимость отстаивания правды о Великой Отечественной войне, а также противостояния распространению любых форм расизма, русофобии и антисемитизма.

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны XX столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне", - говорится в приветствии президента участникам III Международного антифашистского конгресса, текст которого размещен на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что необходимо "противостоять распространению любых форм расизма - неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий". "Это наш долг перед ветеранами и будущими поколениями. Прочный фундамент для построения безопасного и справедливого мира, равноправных, партнёрских отношений между народами", - подчеркнул Путин.

По его словам, праздник Великой Победы, 80-летие которой отмечается в этом году, объединяет миллионы людей на планете. "Он дорог тем, кто хранит священную память о бессмертном подвиге поколения победителей, об истинных подлинных героях, сокрушивших нацизм, защитивших свое Отечество и спасших народы Европы от порабощения", - отметил Путин.