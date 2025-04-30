Матвиенко раскритиковала запрет георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк" в Берлине

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала запрет на использование определенной символики на праздничных мероприятиях в Берлине, посвященных окончанию Великой Отечественной войны.

"Объявление Берлином запрета на использование в дни юбилея символов Победы – таких, как Георгиевская лента – очередная демонстрация в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй Мировой войны, от признания собственной вины, от покаяния за совершенное против народов Европы и мира зло", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

Полиция Берлина запретила использование определенной символики в ходе акции "Бессмертный полк", которая пройдет в столице Германии 9 мая, сообщили СМИ со ссылкой на организаторов шествия. В частности, участникам нельзя использовать георгиевские ленты в любом виде, в том числе на портретах, символы V и Z, любые флаги и знамена, одежду в цветах триколора, все виды военной формы и ее элементы (пилотки, тельняшки), а также военные марши как музыкальное сопровождение.

По мнению Матвиенко, "в канун 80-летия Победы над германским фашизмом в Берлине не хотят видеть лишних напоминаний о тех, кто внес в эту Победу решающий вклад. Не хотят напоминаний о том, что именно германский фашизм стал движущей силой распространения коричневой человеконенавистнической чумы на континенте, причиной многомиллионных жертв и геноцида".

"Еще десять лет назад такую политическую наглость было просто невозможно представить. Сегодня же она стала закономерным следствием системных пропагандистских действий Запада по умышленному извращению истории двадцатого века", - считает спикер СФ.

По ее словам, Россия высоко ценит "принципиальную позицию лидеров, прибывающих 9 мая на торжественно-мемориальные мероприятия в Москву".