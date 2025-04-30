Крымский мост закрыли для автотранспорта

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в среду днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Перекрытие - временное.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.