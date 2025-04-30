Бывший депутат Марков стал замглавы Минприроды, будет курировать тему леса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ назначен Евгений Марков, ранее депутат Госудумы от Либерально-демократической партии России.

Как сообщает Минприроды, на посту замминистра Марков будет курировать департамент леса и координировать Рослесхоз.

Месяц назад должность заместителя министра природных ресурсов и экологии занял экс-глава "Российского экологического оператора" (РЭО) Бенис Буцаев.

Всего у главы Минприроды семь заместителей.