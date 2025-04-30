Под Белгородом в результате удара БПЛА ранены три бойца "Орлана"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о троих раненых в результате атаки украинского дрона в Белгородском районе.

"В Белгородском районе в результате удара вражеского беспилотника ранены трое бойцов подразделения "Орлан". Пострадавших с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу", - написал он в Telegram.

Cостояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Подразделение "Орлан" - специализированное государственное унитарное предприятие, созданное в Белгородской области при взаимодействии с Росгвардией.