Путин заявил, что оставшимся в Курской области военным ВСУ предложили сдаться

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что оставшимся в Курской области украинским военным невозможно эвакуироваться, им предлагают сдаться.

"Да, вышибли из Курской области противника, но там еще по щелям по каким-то, в подвалах каких-то еще сидят, мы слышим, чего говорят, просят эвакуации, но не буду сейчас вдаваться в детали. Эвакуации не будет, невозможно потому что", - сказал Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знания. Первые".

Он отметил, что это разрозненные группы по два-три человека, которые "в норах каких-то сидят". "Кстати говоря, им сдаться предлагают. Некоторых взяли в плен и отправили назад туда, где сидят их сослуживцы, с предложением сложить оружие", - сказал Путин.

Президент заметил, что это не единичные случаи. "Вот буквально несколько дней назад", - сказал он.

Ранее в апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об освобождении от ВСУ всей Курской области. "Завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились", - сказал Герасимов в ходе доклада Путину.