В результате атаки дронов ВСУ на Курскую область пострадал человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинских дронов на село Званное Глушковского района, в результате которой пострадал мирный житель.

"Вчера поздно вечером вражеские дроны атаковали село Званное Глушковского района, куда ограничен въезд гражданским лицам", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Вследствие атаки беспилотников разрушен жилой дом, повреждено здание Дома культуры, уточнил Хинштейн.

"Мужчина 1961-го года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени, - сообщил он. - Сейчас он доставлен в Курскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает".