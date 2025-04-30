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Шойгу подтвердил поддержку Россией позиции Пекина по Тайваню

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Москва поддерживает действия Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности КНР, а также по объединению страны, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Москва твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - сказал Шойгу в видеовыступлении, которое было представлено в среду на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности в столице Бразилии.

По его словам, продолжается рост напряженности вокруг Тайваня.

"Системно нарушается принцип "одного Китая". Осуществляются поставки вооружений, оказывается содействие извне росту сепаратистских настроений среди тайваньцев, поощряется некая тайваньская самоидентичность", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу
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