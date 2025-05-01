Глава МИД КНР призвал БРИКС выступить единым фронтом в борьбе с терроризмом

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что в условиях новых вызовов со стороны терроризма необходимо активизировать сотрудничество стран БРИКС в борьбе со всеми его формами, сообщил в четверг китайский МИД.

"Страны БРИКС должны сотрудничать в борьбе со всеми формами терроризма, выступать против политизации вопросов борьбы с терроризмом, а также против "двойных стандартов" в этой борьбе", - сказал Ван И, выступая на встрече высокого уровня БРИКС в Бразилии по вопросам национальной безопасности.

Китайский министр призвал к развитию взаимодействия в борьбе с растущими рисками "политизации, милитаризации и фрагментации киберпространства".

Глава МИД КНР также заявил, что Китай готов сотрудничать со странами БРИКС в целях содействия внедрению, углублению и расширению сотрудничества в области искусственного интеллекта на основе предложенной Пекином "Глобальной инициативы по управлению искусственным интеллектом" и объявил о "Всеобъемлющем плане по наращиванию потенциала в области искусственного интеллекта".