Две женщины ранены в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского БПЛА в Большесолдатском районе, два человека пострадали.

"Сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали деревню Будище Большесолдатского района. К сожалению, пострадали две местных жительницы", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, женщины находятся под присмотром врачей в Курской областной больнице.