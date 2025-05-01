Минобороны РФ заявило об ударах по военным аэродромам Украины

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по военным аэродромам Украины, складам боеприпасов, цехам производства беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военных в 162 районах.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки нейтрализовали более 140 различных целей, сообщили в министерстве.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в военном ведомстве.