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Пожар на рынке в ингушской Сунже локализован, есть пострадавший

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В администрации города Сунжа (Ингушетия) сообщили о локализации крупного пожара, возникшего на территории Центрального рынка.

"Пожар в Сунже успешно локализован, и его дальнейшее распространение приостановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации города.

По данным зампредседателя правительства Ингушетии Магомеда Евлоева, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что огонь охватил более 1,1 тыс. кв. м.

Ингушетия Сунжа рынок пожар пострадавший
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