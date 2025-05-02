ЛЭП и сельхозпредприятие повреждены в Белгородской области из-за атаки БПЛА

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских атаках на регион.

"В Борисовском районе село Байцуры атаковано двумя беспилотниками. Повреждены сельхозпредприятие и линия электропередачи", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Гладков добавил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Он уточнил, что атака была осуществлена накануне.

В Волоконовском районе минувшей ночью беспилотником было атаковано село Тишанка - повреждены два частных домовладения и гаражи на их территориях.

Также ночью были атакованы территории Грайворонского и Шебекинского округов. В городе Грайворон с беспилотника сброшены взрывные устройства, в результате чего повреждены три легковых автомобиля. В селе Муром огнём уничтожен частный дом, в селе Ржевка повреждён частный дом, в селе Новая Таволжанка повреждены два частных домовладения и один легковой автомобиль.

Кроме того, Гладков сообщил о четвертом пострадавшем при атаке дрона бойце "Орлана". "Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратился боец подразделения "Орлан", который после атаки беспилотника 30 апреля в селе Отрадное почувствовал ухудшение состояния. Пострадавший госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь", - написал губернатор.

Ранее он сообщал о трех пострадавших сотрудниках подразделения.