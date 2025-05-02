Энергоснабжение нарушено из-за непогоды во Владимирской и Ивановской областях

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Дождь, мокрый снег и сильный ветер стали причиной отключения энергоснабжения в ряде населенных пунктов Владимирской и Ивановской областей.

По данным ГУ МЧС по Владимирской области, в ночь на 2 мая из-за непогоды отключали электричество в населенных пунктах в Александровском, Юрьев-Польском и Киржачском районах. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

По информации ГУ МЧС по Ивановской области, аварийное отключение электроснабжения зафиксировано в Ивановском, Комсомольском, Тейковском муниципальных районах области.