Атакам беспилотников подверглись семь населенных пунктов в Белгородской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о налете дронов на территорию региона, по предварительной информации, пострадавших нет.

"ВСУ ударили по семи населённым пунктам нашей области. Предварительно, обошлось без пострадавших", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, в Шебекинском округе в городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса повреждено частное домовладение. В Село Новая Таволжанка дроном выбиты окна, повреждены кровля и забор частного домовладения.

Также, по информации губернатора, в селе Муром повреждения выявлены в трёх частных домовладениях: выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы, а в селе Вознесеновка в частном доме выбиты окна, посечены кровля и дымоходная труба.

"В Белгородском районе в селе Отрадное дрон ударил по объекту торговли. В помещении повреждены вся входная группа, фасад и остекление", - сообщил глава региона.

Помимо этого, по его информации, частный дом в селе Черемошное атакован вражеским беспилотником - выбиты окна, повреждены кровля, фасад, входная группа, надворные постройки и забор.

Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы работают на местах, добавил Гладков.