Российские войска улучшили положение на ряде направлений в зоне СВО

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Центр" и "Южная" улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции. Продвижение в глубину обороны ВСУ продолжила группировка "Восток".

Как сообщили в Минобороны, группировка "Запад" в течение суток нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Глущенково, Высшее Соленое, Дружелюбовка, Каменка, Ольговка, Соболевка, Купянск, Красное Первое и Московка Харьковской области.

"Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, реактивную пусковую установку Heron производства Хорватии, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, из них два западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов", - сказали в министерстве.

По его данным, за сутки группировка "Центр" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Димитров, Новопавловка, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Березовка, Александрополь, Миролюбовка и Зверево в ДНР. Армия Украины потеряла до 460 военных, танк AMX производства Франции, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Согласно сообщению Минобороны РФ, "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Звановка, Клиновое, Веролюбовка, Александро-Калиново и Константиновка в ДНР. Потери украинских сил составили свыше 235 человек, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка "Восток" за сутки, по данным российских военных, нанесла поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Отрадное, Богатырь в ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Потери украинской армии составили до 170 военных, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино Сумской области и Малые Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщило Минобороны.

По его данным, группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырех бюригад ВСУ в районах Павловка, Каменское, Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Ромашково Никольское, Велетенское, Садовое и Антоновка Херсонской области. За сутки армия Украины потеряла до 60 военных, бронеавтомобиль HMMWV производства США и шесть автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.