Минобороны РФ заявило об отражении ракетного удара ВСУ по объектам в Крыму

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью отражена попытка украинского удара крылатыми ракетами по инфраструктуре Крыма.

"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет", - заявили в ведомстве.

По словам военных, в течение суток Черноморским флотом уничтожены 23 морских дрона ВСУ, которые пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.