Песков назвал реакцию Киева на предложение о перемирии тестом на готовность к миру

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Реакция Киева на предложение России о майском перемирии является тестом на готовность Украины к миру, Москва будет ждать недвусмысленных заявлений и действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни восьмого, девятого и десятого мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной", - сказал он журналистам в субботу.

Как подчеркнул представитель Кремля, "реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие, это тест на готовность Украины к миру".

"Мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - продолжил он

По словам Пескова, "неготовность режима прямо ответить на сделанные Россией предложения ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, и победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом праздником для них, судя по всему, не является".