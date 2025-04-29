Кремль отметил, что Киев не отреагировал на предложение о временном перемирии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Украина до сих пор не отреагировала на объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Именно президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на праздник победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы не услышали до сих пор", - сказал он журналистам

"Трудно понять, киевский режим собирается присоединиться к этому или нет", - добавил представитель Кремля.

Накануне в Кремле сообщили, что российская сторона объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, "исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы".

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - говорилось в заявлении.