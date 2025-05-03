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Песков заявил, что приглашение ВСУ на парад в Лондоне является кощунством

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на парад в Лондоне, посвященный 80-летию победы над нацистской Германией.

"Приглашать на празднование дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране - это, конечно не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, кощунство", - сказал он журналистам в субботу.

Так Песков по просьбе представителей СМИ прокомментировал информацию, что ВСУ примут участие в параде в Лондоне.

Он также ответил на вопрос, лишает ли себя Лондон таким образом возможности стать посредником в процессе украинского урегулирования.

"Честно говоря, Лондон до сих пор не претендовал особо на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и являться не может", - сказал Песков.

Лондон Великобритания ВСУ Дмитрий Песков
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