Один человек пострадал и пятерых спасли при пожаре в квартире в Махачкале

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в квартире многоквартирного дома в Махачкале, есть пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану в субботу.

"По системе 112 поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома в Махачкале по адресу: ул. Нахимова, 5"А". Сотрудники МЧС России эвакуировали 27 человек и спасли пятерых, одного из которых транспортировали на карете скорой помощи в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 50 кв. метров.