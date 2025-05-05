В Курской области в результате атак дронов погибли три человека

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаках дронов в двух муниципалитетах, есть погибшие и пострадавшие.

"Сегодня утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. В ней находилось 5 работников агрохолдинга "Молочник". В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины", - написал он в Telegram.

Еще один мужчина и две женщины из находивших в салоне получили ушиби и ссадины.

"Еще одна жертва - в селе Званном Глушковского района. Из-за сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль (...) погиб водитель - 53-летний мужчина", - сообщил Хинштейн.